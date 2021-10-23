المغرب يسجل 424 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم السبت تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 430 يوم أمس.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بالفيروس، نزولا من 7 وفاة يوم أمس.

ووصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 14606، فيما بلغ إجمالي الإصابات 944076 حالة.

المصدر: وكالات





