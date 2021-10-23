نائب تونسي في البرلمان المجمد: الرئيس سعيد سيقود البلاد إلى أوضاع أكثر تأزما

قال النائب عن التيار الديمقراطي ورئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان المجمدة عضويته نعمان العش، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد سيقود البلاد لأوضاع أكثر تأزما من خلال توجهاته الغامضة".

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وأضاف نعمان العش: "إننا إلى حد الآن في حيرة كبيرة لأننا لا نعرف ما الذي يفكر فيه سعيد وما الذي يخطط له، فكل الاجراءات التي أعلن عنها غير واضحة سواء تعلق الأمر بالجانب السياسي أو بالجوانب الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية".

وشدد على أن "رئيس الدولة مطالب بالخروج للتونسيين ومخاطبتهم وتقديم برنامجه ورؤيته لهم بشكل واضح، كما عليه التواصل باستمرار مع الإعلام وتنظيم حوارات صحفية لأنه بهذه الكيفية فقط يمكن طرح الأسئلة الحارقة التي تتبادر إلى أذهان التونسيين".

المصدر: نسمة