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السعودية: ضبط أكثر من 5 مليون حبة كبتاغون (فيديو)

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السعودية: ضبط أكثر من 5 مليون حبة كبتاغون (فيديو)
Reuters
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أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة عن ضبط أكثر من 5.2 مليون حبة كبتاغون مطحونة، وذلك عبر منفذ الحديثة بشمال المملكة العربية السعودية.

وقالت الجمارك السعودية إنه تم "ضبط أكثر من 5.2 مليون حبة "كبتاغون" مطحونة في إرسالية غير مسبوقة على مستوى المنافذ الجمركية في أكياس "بودرة كربونات" بعد طحنها ووضعها فيها إلى المملكة عبر منفذ الحديثة".

المصدر: RT

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