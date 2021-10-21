وزير الخارجية السعودي يلتقي منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية مع إيران

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات والمستجدات حول محادثات البرنامج النووي الإيراني، والجهود الدولية لضمان عدم انتهاك إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.

وتناول الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للأنشطة الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الخارجية، بحث مع المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران روبرت مالي، ملف المحادثات النووية الإيرانية، أمس الأربعاء.

وأضافت أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض التعاون الثنائي بين السعودية والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن".

وبحث الجانبان "تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية"، فضلا عن "أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم"، حسب الوكالة.

المصدر: "واس"