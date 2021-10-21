 
مباشر

المجلس الرئاسي الليبي يشيد بدور مصر الداعم للتسوية السياسية في البلاد

أخبار العالم العربي

المجلس الرئاسي الليبي يشيد بدور مصر الداعم للتسوية السياسية في البلاد
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rk3u

أشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لدى استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري بدور مصر الداعم للتسوية السياسية في ليبيا.

إقرأ المزيد
طرابلس تستضيف اليوم مؤتمرا دوليا حول دعم استقرار ليبيا
طرابلس تستضيف اليوم مؤتمرا دوليا حول دعم استقرار ليبيا

واستقبل المنفي اليوم الخميس شكري والوفد المرافق له المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي بأن الاجتماع بحث عددا من الملفات التي تهم الشأن السياسي الليبي، وخاصة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وتوفير الدعم الكامل لدور اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في مهمة إخراج كافة أشكال التواجد الأجنبي من ليبيا، والوصول إلى الاستقرار الدائم في البلاد.

وأعرب المنفي عن تقديره لدور مصر الداعم للتسوية السياسية في ليبيا، وجهودها في إعادة الاستقرار، مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات إيجابية انطلاقا مما يجمعهما من أواصر أخوة ممتدة عبر التاريخ.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

 

 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا