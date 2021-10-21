المجلس الرئاسي الليبي يشيد بدور مصر الداعم للتسوية السياسية في البلاد

أشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لدى استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري بدور مصر الداعم للتسوية السياسية في ليبيا.

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واستقبل المنفي اليوم الخميس شكري والوفد المرافق له المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي بأن الاجتماع بحث عددا من الملفات التي تهم الشأن السياسي الليبي، وخاصة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وتوفير الدعم الكامل لدور اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في مهمة إخراج كافة أشكال التواجد الأجنبي من ليبيا، والوصول إلى الاستقرار الدائم في البلاد.

وأعرب المنفي عن تقديره لدور مصر الداعم للتسوية السياسية في ليبيا، وجهودها في إعادة الاستقرار، مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات إيجابية انطلاقا مما يجمعهما من أواصر أخوة ممتدة عبر التاريخ.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT