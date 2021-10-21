تونس.. الإطاحة بأحد أكبر مروجي المخدرات بالعاصمة

تمكنت قوات الأمن في تونس يوم الأربعاء، من الإطاحة بأحد أكبر مروجي المخدرات بالعاصمة.

وأكد مصدر أمني في تصريح لـ"موزاييك أف أم" أن مركز الأمن الوطني بمونوم طريق زغوان وبالتنسيق مع أعوان مصلحة مكافحة النشل بالادارة المركزية لشرطة النجدة تمكنوا مساء الأربعاء وإثر كمين محكم بحي محمد علي بالوردية من الإطاحة بأحد أخطر مروجي المخدرات بالعاصمة.

وأفادت الأبحاث بأن العنصر المظنون فيه شاب يحمل كنية "ولد المزالي" صدرت في حقه عدة مناشير تفتيش وبطاقات جلب قضائية لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة جميعها تعلقت بترويج المخدرات، وهو متحصن بالفرار منذ سنة 2017.

وصرح المصدر الأمني بأن الشرطة حجزت آلات لقص ووزن المخدرات ومبلغا ماليا هاما، بالإضافة إلى كمية من المخدرات مختلفة الأنواع على غرار الهيروين و القنب الهندي وعشرات الأقراص المخدرة.

المصدر: "موزاييك أف أم"