التحالف العربي ينفذ غارات جوية على صنعاء

نفذ التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، غارات جوية على منطقة سعوان بالعاصمة صنعاء.

وأفاد مراسل RT بأن طائرات التحالف نفذت أيضا غارتين جويتين على معسكر الصيانة في صنعاء.

وأعلن التحالف يوم أمس الأربعاء، نفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، وأدت إلى "تدمير 11 من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من 82 عنصرا إرهابيا".

هذا واستبعد القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، حسين العزي، التوصل إلى حل سياسي في اليمن قبل إنهاء التدخل الخارجي في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية.

المصدر: RT