قيادي حوثي: أستبعد التوصل لحل سلمي في اليمن قبل إنهاء التدخل الخارجي

استبعد القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، حسين العزي، التوصل إلى حل سياسي في اليمن قبل إنهاء التدخل الخارجي في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال العزي، وهو نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" التي شكلها الحوثيون، ورئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في جماعة "أنصار الله"، في تغريدة عبر "تويتر" مساء الأربعاء: "التدخل الخارجي عائق كبير في طريق الحل السياسي اليمني اليمني، وفي اعتقادي يعد التغاضي الدولي عن هذه المسألة أحد أهم الأسباب التي تقف وراء إطالة الحرب".

وأضاف: "إنني أستبعد توفر أي فرصة أو إمكانية لحل سياسي يمني يمني قبل تحييد العنصر غير اليمني".

التدخل الخارجي عائق كبير في طريق الحل السياسي اليمني اليمني وفي اعتقادي يعد التغاضي الدولي عن هذه المسألة أحد أهم الأسباب التي تقف وراء إطالة الحرب

إنني أستبعد توفر أي فرصة أو إمكانية لحل سياسي يمني يمني قبل تحييد العنصر غير اليمني . — حسين العزي (@hussinalezzi5) October 20, 2021

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وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

وتشترط "أنصار الله"، معالجة الملف الإنساني المتمثل برفع الحظر المفروض من التحالف العربي على حركة الملاحة في مطار صنعاء الدولي منذ 6 أغسطس 2016، وإلغاء القيود المفروضة على وصول السفن إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن، قبل وقف إطلاق النار في محافظة مأرب، مسرح القتال الأعنف بين الجماعة والجيش اليمني، شمال شرق اليمن وبقية المناطق في البلاد.

المصدر: RT + "سبوتنيك"