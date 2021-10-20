الجرندي خلال لقاء مسؤولة أمريكية: سعيد سيعلن عن خطوات تطمئن شركاء تونس

أكد عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي، خلال لقائه يائيل لمبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، أن الرئيس قيس سعيّد بصدد الإعلان عن خطوات تطمئن شركاء تونس.

وقال الجرندي إن "تشكيل الحكومة الجديدة يعد أولى الخطوات الهامة على درب استجابة سيادة رئيس الجمهورية لمطالب الشعب التونسي بتصحيح المسار الديمقراطي".

وشدد على تمسك بلاده بنهجها الديمقراطي وبإرساء دعائم دولة مستقرة تستند إلى القانون والمؤسسات.

وأضاف أن "سعيّد سيتولى الإعلان عن بقية الخطوات التي من شأنها طمأنة شركاء تونس"، مشيرا إلى أهمية مواصلة وقوف هؤلاء الشركاء إلى جانب تونس ودعمهم لها إلى حين استكمال هذا المسار التصحيحي.

من جانبها، شددت لمبرت على أهمية العلاقات التونسية - الأمريكية ومتانتها، مؤكدة حرص بلادها على مواصلة تقديم الدعم لتونس لمواجهة مختلف التحديات الماثلة ولمساعدتها على المضي قدما في برامجها التنموية وإصلاحاتها الهيكلية.

المصدر: "موزاييك أف أم"