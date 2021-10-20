"سانا": قصف يستهدف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا
AFP قوات أمريكية في سوريا -أرشيف-
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تعرضت القاعدة الأمريكية في منطقة التنف في سوريا لقصف من طيران مسير حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.
وقالت وكالة "سانا" إن "انفجارات تدوي في قاعدة التنف التابعة للاحتلال الأمريكي بعد استهدافها بطيران مسير" وأضافت أن "مسؤولا عسكريا في القيادة الوسطى الأمريكية يؤكد تعرضها لقصف صاروخي".
بينما ذكرت وسائل إعلام معارضة أن طائرات مسيرة استهدفت 3 مواقع للجيش الأمريكي.
يذكر أن بيانا منسوبا لـ "قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا" توعد بـ "رد قاس" على "الاعتداء الإسرائيلي الأخير في سوريا".
المصدر: وسائل إعلام سورية + RT
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