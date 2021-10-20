الكويت تعلن عودة "الحياة الطبيعية الحذرة"

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، اليوم الأربعاء، عودة الحياة الطبيعية الحذرة ودخول الكويت المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية بعد الجائحة.

وقال رئيس الوزراء الكويتي، في مؤتمر صحفي إنه تم رفع قيود مكافحة فيروس كورونا على الأفراد الحاصلين على اللقاح، مضيفا: "نحن أمام مسؤولية جديدة عنوانها الكويت بعد الجائحة".

فيما أعلن الناطق باسم مجلس الوزراء الكويتي، عودة العمل في مطار الكويت بكامل طاقته الاستيعابية اعتبارا من 24 أكتوبر الحالي.

المصدر: "كونا" + "رويترز"