لا وفيات بكورونا في الكويت لليوم الثاني على التوالي

أفادت السلطات الكويتية بأنه استمر عدم تسجيل وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 412196.

وقالت إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ليكون إجمالي عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد 2455 حالة.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة عبد الله السند يوم الأربعاء، بأنه تم أيضا تسجيل 38 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 409125، مبينا أن مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.25 في المئة.

وأضاف السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 9 حالات، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 616، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات في أجنحة "كوفيد-19"، 25 حالة.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية