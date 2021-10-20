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مقتل 6 عناصر من القوات الرديفة التابعة للجيش السوري بانفجار مستودع وسط سوريا

أخبار العالم العربي

مقتل 6 عناصر من القوات الرديفة التابعة للجيش السوري بانفجار مستودع وسط سوريا
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لقي 6 عناصر من القوات الرديفة التابعة للجيش السوري مصرعهم وأصيب 3 آخرون بجروح، جراء انفجار مستودع ذخيرة ناجم عن خطأ فني قرب طريق حماة - حمص، وسط سوريا.

وقالت مراسلتنا إن انفجار مستودع ذخيرة ناجم عن خطأ فني قرب طريق حماة- حمص أدى لمقتل 6 عناصر من القوات الرديفة للجيش السوري وإصابة 3 آخرين.

وقال نشطاء إن انفجارا سمع على طريق حمص-بيروت، ووفقا لمصادر "المرصد السوري" فإن الانفجار العنيف ناجم عن انفجار ضمن مستودع للذخيرة تابع لعناصر "موالية للجيش" قرب المدخل الجنوبي لحماة، على طريق حمص-حماة، الأمر الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى.

المصدر: RT

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