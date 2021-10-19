وزير الدفاع المصري يتفقد تشكيلا من الجيش الثاني الميداني بعد تزويده بـ"أحدث النظم القتالية"

شهد وزير الدفاع المصري محمد زكي إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني بعد تحديثه وفقا لأحدث النظم القتالية.

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وبدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وما شهده من تحديث وتطوير في مختلف الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ جميع المهام القتالية التي توكل إليه.

وألقى قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد فيها دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها، سواء فى مجال مكافحة الإرهاب أو أعمال التنمية التي تتم بكافة المحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية.

وطالب وزير الدفاع المصري بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية حدود مصر على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

المصدر: "الأهرام"