الجيشان المصري والسوداني يطلقان "حارس الجنوب" لأول مرة

أعلنت القوات المسلحة المصرية إنطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب ــ 1"، الذي ينفذ لأول مرة بين حرس الحدود المصري وقوات المشاة السودانية المدربة على حراسة الحدود.

إقرأ المزيد

ووفقا لبيان القوات المسلحة المصرية تجرى فعاليات التدريب حتى التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمصر، وينفذ لأول مرة بين الجانبين.

وتتضمن المرحلة الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات بهدف توحيد المفاهيم القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين، كذلك إقامة معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات التى تستخدم حديثاً فى مجال حراسة الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل.

يأتى التدريب "حارس الجنوب - 1" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكرى، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية.

المصدر: RT