مصر.. بيان من المعهد القومي للبحوث الفلكية تعليقا على الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بشرق جزيرة كريت اليونانية (على بعد 390 كيلومترا من الإسكندرية).

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وفي بياناتها ، أشارت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل إلى أن الهزة وقعت عند الساعة الـ07:32 صباحا بالتوقيت المحلى، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 34.59 شمالا، وخط الطول 28.59 شرقا، وبعمق 31.56 كيلومتر.



هذا وقد ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

المصدر: RT