زلزال في البحر المتوسط شعر به سكان مصر ولبنان وسوريا وتركيا
أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 6.4 درجة هز البحر الأبيض المتوسط، في حين أفادت وسائل إعلام بأن سكان مصر ولبنان شعروا بالهزة.
وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على بعد 219 كيلومترا من جنوب جزيرة رودوس اليونانية.
وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب سواحل قضاء قاش في ولاية أنطاليا.
هذا وقالت "رويترز" نقلا عن شهود إن سكان العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى شعروا بهذا الزلزال، في حين لفت موقع "لبنان 24" إلى أن سكان بيروت والشمال اللبناني شعروا بالهزة الأرضية، التي امتدت لتشمل الساحل السوري.
كما شعر الإسرائيليون بهذه الهزة، خاصة في تل أبيب والقدس.
M6.4 #earthquake (#σεισμός) strikes 219 km S of #Ródos (#Greece) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/AeFgFEglaO— EMSC (@LastQuake) October 19, 2021
المصدر: وكالات + RT
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