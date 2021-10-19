حسن نصر الله يكشف عدد مقاتلي "حزب الله" المدربين والمجهزين

كشف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عن عدد مقاتلي الحزب المدربين والمجهزين.

وقال نصر الله في خطاب متلفز تعليقا على أحداث الطيونة في العاصمة بيروت التي وقعت الخميس الماضي: "فقط الهيكل العسكري لحزب الله، الذي يضم الرجال اللبنانيين المدربين والمنظمين والمهيكلين والمسلحين وأصحاب التجربة وأصحاب الروحية والذين لو أشير لهم أن يحملوا على الجبال لأزالوها، يبلغ عددهم 100 ألف مقاتل".

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وأضاف أن "هذا العدد خلافا لجمهور الحزب والمؤيدين والمحبين، وحلفائنا بحركة أمل والحلفاء الآخرين، وخلافا لتنظيم النقابات والمهن الحرة والتنظيمات النسائية والكشفية في الحزب".

وتابع: "أنا أقول هذا الكلام لمنع الحرب الأهلية وليس للتهديد بها، وهؤلاء جهزناهم لحماية بلدنا وكرامة وسيادة بلدنا وليس للقتال الداخلي".

وتابع: "نحن لسنا عاجزين ولا ضعفاء وحساباتنا صحيحة لأننا أصحاب قضية وأخلاق، إذ أننا يوم الخميس تعرضنا للقتل وسكتنا، وكذلك في خلدة".

وأشار إلى أنه "لم يأت يوم من عام 1982 وكان حزب الله قويا كما هو اليوم".

المصدر: RT