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التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية
Reuters Hamad I Mohammed
ألمتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه جنوب السعودية.

وقال التحالف في بيان له إن "الدفاعات الجوية (السعودية) اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

المصدر: "واس" 

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