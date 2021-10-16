سوريا.. ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات بريفي دمشق والقنيطرة

ضبطت الجهات السورية المختصة في القنيطرة بالتعاون مع لجان المصالحة كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات من مخلفات الإرهابيين في أرياف دمشق الغربي والقنيطرة الشمالي والجنوبي.

وذكر مصدر في الجهات المختصة أن "الأسلحة شملت ألغاماً مضادة للدبابات وعبوات ناسفة وقذائف (ار بي جي) ورشاش (بي كي سي) ومناظير حربية وأجهزة تفجير عن بعد وبنادق روسية وكميات كبيرة من الطلقات من عيارات متنوعة".

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المصدر: موقع وزارة الداخلية السورية، سانا