سوريا.. ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات بريفي دمشق والقنيطرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/risq
ضبطت الجهات السورية المختصة في القنيطرة بالتعاون مع لجان المصالحة كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات من مخلفات الإرهابيين في أرياف دمشق الغربي والقنيطرة الشمالي والجنوبي.
وذكر مصدر في الجهات المختصة أن "الأسلحة شملت ألغاماً مضادة للدبابات وعبوات ناسفة وقذائف (ار بي جي) ورشاش (بي كي سي) ومناظير حربية وأجهزة تفجير عن بعد وبنادق روسية وكميات كبيرة من الطلقات من عيارات متنوعة".
المصدر: موقع وزارة الداخلية السورية، سانا
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.