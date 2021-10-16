 
مباشر

سوريا.. ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات بريفي دمشق والقنيطرة

أخبار العالم العربي

سوريا.. ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات بريفي دمشق والقنيطرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/risq

ضبطت الجهات السورية المختصة في القنيطرة بالتعاون مع لجان المصالحة كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات من مخلفات الإرهابيين في أرياف دمشق الغربي والقنيطرة الشمالي والجنوبي.

وذكر مصدر في الجهات المختصة أن "الأسلحة شملت ألغاماً مضادة للدبابات وعبوات ناسفة وقذائف (ار بي جي) ورشاش (بي كي سي) ومناظير حربية وأجهزة تفجير عن بعد وبنادق روسية وكميات كبيرة من الطلقات من عيارات متنوعة".

إقرأ المزيد
سوريا.. الجهات المختصة تضبط كمية كبيرة من المخدرات في ريف دمشق
سوريا.. الجهات المختصة تضبط كمية كبيرة من المخدرات في ريف دمشق

المصدر: موقع وزارة الداخلية السورية، سانا

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا