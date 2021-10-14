سوريا.. الجهات المختصة تضبط كمية كبيرة من المخدرات في ريف دمشق

تمكن فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق من ضبط أكثر من 300 ألف حبة كبتاغون مخدرة، ومادة الكرستال المخدرة، والكوكائين، ومواد أولية تدخل بصناعة المواد المخدرة، وأسلحة وذخائر لدى المهربين.

إقرأ المزيد

وتمكن فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق أيضا من القبض على ثلاثة أشخاص من المروجين للمواد المخدرة.

ونتيجة المتابعة والمراقبة لتجار ومروجي المواد المخدرة ضمن دمشق وريفها، تمكن فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق من إلقاء القبض على شخص بمحلة الزاهرة بدمشق وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة حيث كان يقوم بترويجها، وتم إحضاره إلى مركز الفرع، وبالتحقيق معه اعترف بأن مصدره للمواد المخدرة شخص موجود في معضمية دمشق.

وتم نصب كمين وإلقاء القبض على الشخص الموجود في معضمية دمشق، وضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة، وبالتحقيق معه اعترف بأن مصدره للمواد المخدرة أشخاص موجودون في محلة عسال الورد في جبال القلمون، وبدلالة المقبوض عليه تم مداهمة منزل يتم فيه تخزين المواد المخدرة المعدة للترويج ضمن محافظتي دمشق وريفها حيث ضبط بداخله أكثر من ثلاثمائة ألف حبة كبتاغون مخدرة ومواد أولية تدخل في تصنيع الحبوب المخدرة، وكمية من مادة الكرستال المخدرة الخطيرة، وكمية من مادة الكوكائين المخدرة، كما عثر على أسلحة متنوعة وذخائر حية، كما ألقي القبض على أحد أفراد الشبكة موجود ضمن المنزل، وتم إحضار المصادرات مع المقبوض عليه إلى مركز الفرع وبالتحقيق معه اعترف بتخزين المواد المخدرة لترويجها بالاشتراك مع عدد من الأشخاص.

ولاتزال التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم، والبحث جار عن باقي المتورطين، وسيتم تقديم الملقى القبض عليهم إلى القضاء المختص أصولا.

المصدر: موقع وزارة الداخلية السورية