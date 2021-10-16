مصر..القوات المسلحة تكشف عن رقم ضخم لعدد السكان المتوقع عام 2052

أعلن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، اللواء إيهاب الفار، أنه من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمواطنين في البلاد عام 2052، إلى 192 مليون مواطن.

إقرأ المزيد

وخلال حفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، كشف اللواء إيهاب الفار أن "القوات المسلحة تكلفت ببناء مليون وحدة سكنية بتكلفة 635 مليار جنيه، منها 517 ألف وحدة سكنية بتكلفة 325 مليار جنيه، سواء كان سكن متوسط أو اجتماعي"، لافتا إلى أنه "يجري تنفيذ 110 وحدات سكنية بتكلفة 39 مليار جنيه"، مشيرا إلى مبادرة الرئيس، عبدالفتاح السيسي، بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية خاصة بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وأشار اللواء الفار إلى أن "الإسكان بديل المناطق غير الآمنة يشمل 200 ألف وحدة سكنية تكلفتها تصل إلى 70 مليار جنيه"، إذ أن الحكومة المصرية تنفذ عددا من المشروعات للقضاء على المناطق غير الآمنة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، ليتم استبدالها بمشروعات سكنية عدة داخل كثير من المناطق.

المصدر: "الوطن"