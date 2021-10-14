شاهد.. الجيش المصري يظهر أقوى مقاتلاته في سماء البلاد.. ويؤكد استعدادها بأقوى الصواريخ

ظهرت مجموعة من المقاتلات المصرية المتطورة في سماء البلاد ضمن احتفالات القوات الجوية المصرية بالعيد الـ89 على إنشائها.

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وأكد قائد القوات الجوية المصرية محمد عباس حلي، أنّ القوات الجوية ماضية في طريقها نحو التطوير والتحديث المستمر، وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية، لتكون دائما على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر.

وهنأ الفريق حلي، رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيدهم، الذي يوافق ذكرى يوم الرابع عشر من أكتوبر لعام 1973، والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة (بمعركة المنصورة).

وأشار خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بإحدى القواعد الجوية، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية، إلى أنّ القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية هائلة ومتنوعة، وتضم أحدث الطائرات مختلفة الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات، بما يضمن لها التفوق الكمي والنوعي، ويعزز قدرات القوات المسلحة على تأمين وبسط سيطرتها الجوية على المحاور الاستراتيجية للدولة المصرية.

المصدر: الوطن