وزير الإعلام في حكومة صنعاء يعلق بعد استعادة السيطرة على "العبدية" بمأرب

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، وزير الإعلام في حكومة صنعاء، ضيف الله الشامي، على استعادة قوات الجماعة لمدينة العبدية بمحافظة مأرب اليمنية.

بفضل الله تعالى وتأييده..

أبلغوا #المبعوث_الأممي بأنه لم يعد هناك ضرورة للتباكي على ما أعلنوه حصار #العبدية بـ #مأرب فقد قمنا بالواجب وفكينا الحصار وأنقذنا المواطنين ممن استخدموهم دروعا بشرية. — ضيف الله الشامي (@DhaifAlShami650) October 15, 2021

وقال الشامي، في تغريدة على "تويتر": "أبلغوا المبعوث الأممي بأنه لم تعد هناك ضرورة للتباكي على ما أعلنوه حصار العبدية بمأرب".

وأضاف: "قمنا بالواجب، وفكينا الحصار، وأنقذنا المواطنين ممن استخدموهم دروعا بشرية".

هذا وقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الخميس الماضي، أن 10 آلاف شخص نزحوا من منازلهم في سبتمبر الماضي بمحافظة مأرب اليمنية التي تشهد معارك عنيفة.

وتشهد مأرب منذ فبراير الماضي، معارك شرسة بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لدخول المدينة.

وأعلن "تحالف دعم الشرعية" بقيادة السعودية، بداية الأسبوع الجاري، مقتل نحو 300 مسلح من جماعة "أنصار الله" في محيط مأرب اليمنية، بينما أعلنت الجماعة أن قواتها صارت على مشارف المدينة.

المصدر: RT + أ ف ب