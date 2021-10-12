المعارك حول مأرب اليمنية.. التحالف يتحدث عن مئات القتلى الحوثيين والحركة تؤكد تقدمها

أعلن "تحالف دعم الشرعية" بقيادة السعودية مقتل نحو 300 مسلح من جماعة "أنصار الله" الحوثية في محيط مأرب اليمنية، بينما أعلنت الجماعة أن قواتها صارت على مشارف المدينة.

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ومع احتدام المعارك في محيط مدينة مأرب الغنية بالنفط، أعلن التحالف اليوم مقتل أكثر من 134 مسلحا من الحوثيين خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وذلك إثر قصف جوي في منطقة العبدية جنوب مأرب، التي تشكل آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا، في شمال اليمن المجاور للمملكة السعودية.

ويأتي ذلك غداة إعلان التحالف أمس عن مقتل 156 مسلحا من الحوثيين في المنطقة ذاتها.

بينما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات الحوثيين يحيى سريع اليوم، أن تلك القوات "أصبحت اليوم على مشارف مدينة مأرب من عدة جهات، بعد أن دحرت الخونة والمرتزقة ... من مديريات عدة بمأرب وتمكنت من تحريرها بشكل كامل".

وكانت مصادر عسكرية ذكرت أن الحوثيين سيطروا على مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب.

وقالت المصادر لوكالة "فرانس برس"، إن "القوات الموالية للحكومة اليمنية انسحبت من مواقعها في مديرية الجوبة بعد اشتباكات عنيفة".

كذلك نقلت الوكالة عن سكان في المنطقة أن الحوثيين دخلوا المنطقة، وأشاروا إلى أنهم يتقدمون "بسرعة".

المصدر: "أ ف ب"