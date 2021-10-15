قطر تدين تفجير أفغانستان وتعزي بالضحايا

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة قندهار جنوبي أفغانستان وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، التأكيد على "موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب"، كما شددت على رفضها التام لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين.

دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجداً في مدينة قندهار جنوبي أفغانستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وتجدد موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب. #قناhttps://t.co/ylkmbo1zJM — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 15, 2021

وعبرت الوزارة عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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وقتل عشرات الأشخاص وأصيب آخرون جراء انفجار هز ظهر الجمعة مسجدا شيعيا في مدينة قندهار جنوب أفغانستان.

وأتى تفجير قندهار بعد أسبوع من تفجير انتحاري أودى، وفقا لبعض التقارير، بأرواح أكثر من 120 مصليا في مسجد آخر بولاية قندوز في شمال أفغانستان، وتبناه تنظيم "داعش".

المصدر: وكالة "قنا"