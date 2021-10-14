حميميم: المسلحون ينفذون 8 هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الأربعاء، أن مسلحي جماعة "جبهة النصرة" نفذوا 8 هجمات في منطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا.

وجاء في بيان المركز، أنه "سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، هجمات في منطقة خفض التصعيد بإدلب من مواقع تسيطر عليها جماعة (جبهة النصرة)".

وأضاف: "تم تسجيل هجوم في محافظة إدلب، و5 هجمات في محافظة حلب، وكذلك هجوم في محافظة حماة، وأيضا هجوم في محافظة اللاذقية".

يذكر أن المركز أعلن أمس الثلاثاء، عن تسجيل 9 هجمات نفذتها الجماعات المسلحة على مناطق سكنية ووحدات الجيش السوري في مناطق خفض التصعيد.

المصدر: RT