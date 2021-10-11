حميميم: إصابة جندي سوري بقصف نفذه مسلحون على محافظة حلب

أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، أن جنديا سوريا أصيب نتيجة قصف نفذته جماعات مسلحة على قرية مرعناز في ريف حلب.

وقال: "مسلحون تابعون لجماعات غير شرعية تعمل في الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة التركية، قصفوا بالمدفعية من منطقة جبرين مواقع القوات الحكومية في منطقة قرية مرعناز، مما أسفر عن إصابة جندي سوري".

وأضاف، أنه "تم خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد بإدلب تسجيل تسع هجمات من مواقع جماعة جبهة النصرة، حيث تعرضت محافظة إدلب لهجوم واحد، ومحافظة حلب لثلاث هجمات، أما محافظة حماة فقد تعرضت لهجومين، واللاذقية لـ3 هجمات".

وفي السياق، ذكر كوليت، أن "القوات الروسية والتركية المشتركة أجريتا دوريات مشتركة على طول الطريق السريع M4 في محافظة حلب".

وقال: "الدورية الروسية التركية جرت على طول الطريق السريع إم 4 في محافظة حلب من نقطة تفتيش جارح الفوقاني إلى تل شعير والعودة إلى نقطة انطلاقها".

المصدر: "نوفوستي"