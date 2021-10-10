حميميم: مقتل جندي سوري برصاص قناصة مسلحين في محافظة إدلب

أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، أن جنديا سوريا قتل في محافظة إدلب عقب استهدافه من قبل قناصة مسلحين.

وقال: "في محافظة إدلب، ونتيجة لإطلاق نيران قنص نفذها المسلحون في منطقة (فطيرة) على مواقع القوات الحكومية في منطقة حزارين، قتل جندي من الجيش السوري".

وأضاف: "أصيب مدني، بسبب تعرضه لهجوم بقذائف الهاون من منطقة قرية (دوار الأكراد)، باتجاه القوات الحكومية في منطقة قرية الصفصافة".

وأشار كوليت إلى مقتل جندي سوري الأربعاء الماضي، عقب استهدافه من قبل قناص في منطقة قرية كفر حلب.

المصدر: "نوفوستي"