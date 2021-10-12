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رئيسة الحكومة التونسية: الأولوية هي خلق توازنات للمالية العمومية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية

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رئيسة الحكومة التونسية: الأولوية هي خلق توازنات للمالية العمومية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية
Reuters
رئيسة الحكومة التونسية
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قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن يوم الثلاثاء إن أولوية حكومتها هي خلق توازنات للمالية العمومية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

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وجاء هذا التصريح في أول إشارة لنية الحكومة تنفيذ إصلاحات يطالب بها مقرضون لإنعاش الاقتصاد، بينما ترزح البلاد تحت أسوأ أزمة مالية.

والاثنين كشف الرئيس التونسي قيس سعيد النقاب عن حكومة جديدة، لكنه لم يلمح إلى موعد نهاية الفترة الانتقالية التي دخلت فيها البلاد منذ 25 يوليو.

وبموجب القواعد التي أعلنها الرئيس سعيد الشهر الماضي، عندما ألغى معظم مواد الدستور في إجراءات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب، فإن الحكومة الجديدة ستكون مسؤولة في النهاية أمامه بدلا من رئيسة الوزراء نجلاء بودن.

المصدر: وكالات

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