 
مباشر

مصر تسجل 846 إصابة و31 وفاة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 846 إصابة و31 وفاة بفيروس كورونا
Reuters
العاصمة المصرية القاهرة - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhi1

سجلت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة، مقارنة مع 837 إصابة و37 وفاة في اليوم السابق.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات في مصر بلغ 313259 من ضمنهم 264345 حالة تم شفاؤها و17726 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا