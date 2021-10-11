مصر تسجل 846 إصابة و31 وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة، مقارنة مع 837 إصابة و37 وفاة في اليوم السابق.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات في مصر بلغ 313259 من ضمنهم 264345 حالة تم شفاؤها و17726 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"