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مصر تسجل 37 وفاة و837 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 37 وفاة و837 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
فيروس كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 37 وفاة و837 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 17695، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 312413.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 39 وفاة و831 إصابة بالفيروس.

المصدر: RT

 

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