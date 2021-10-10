مصر تسجل 37 وفاة و837 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 37 وفاة و837 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 17695، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 312413.
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 39 وفاة و831 إصابة بالفيروس.
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 263557 وخروجهم من المستشفيات— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) October 10, 2021
الصحة: تسجيل 837 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 37 حالة وفاة pic.twitter.com/WuqOQOwBq1
المصدر: RT
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