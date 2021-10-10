مصر.. النيابة العامة تحدد المسؤولين عن رمي لقاحات كورونا بمصرف مياه في بني مزار بالمنيا

كشفت النيابة العامة المصرية عن تحقيقاتها حول ملابسات التخلص من لقاحات كورونا بمصرف مياه في بني مزار بالمنيا.

وقالت النيابة في بيان نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك"، إن "التحقيقات كشفت أن الكمية الملقاة (التي تم التخلص منها) من لقاحات فيروس كورونا تسلمها صيدلي مفوض من مديرية الصحة بالمنيا من هيئة المصل واللقاح بالقاهرة ضمن كمية أخرى، وقدمها إلى سائق سيارة تابعة لوزارة الصحة لنقلها إلى أمين مخازن المديرية المذكورة دون أن يستقل السيارة، فسلمها سائق السيارة المذكور إلى أمين المخازن وأودعت بالثلاجات المخصصة لها دون حصرها، وفي غياب الصيدلي المفوض بالتسليم والتسلم".

وأضافت أن "تحريات الشرطة توصلت إلى أن الإهمال الجسيم من الصيدلي وأمين المخازن هو ما ترتب عليه فقدان كمية العجز بالمخازن، فأمرت النيابة العامة بضبطهما وسائق السيارة".

وتابعت أنها "خاطبت شركات الاتصالات المختصة للاستعلام عن المحادثات الصادرة والواردة عبر هواتف المتهمين الثلاثة ونطاقاتها الجغرافية".

وأشارت إلى أنها أمرت بحبس 3 متهمين في واقعة "فقد وإلقاء" لقاحات فيروس كورونا ببني مزار.

وتلقت النيابة العامة كتابا 7 أكتوبر الحالي، من وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، للإبلاغ عن عثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا على كمية من عبوات للقاح فيروس كورونا ملقاة بمصرف مياه وبجواره.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تزامنا مع ذلك أخبارا متداولة حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فأمر النائب العام بالتحقيق العاجل فيها.

المصدر: RT