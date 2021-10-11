وزارة الري المصرية تكشف عدد الأنهار في إثيوبيا ونصيب الفرد مقارنة بمصر

قال معاون وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى محمد عمر مكرم، إن "مصر تعتمد 97% على المياه المشتركة مقارنة بأن إثيوبيا تعتمد بنسبة صفر بالمائة".

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وأشار مكرم خلال حوار مفتوح حول إدارة الموارد المائية والري في مصر بحضور رؤساء التحرير والإعلاميين والصحفيين بالقناطر، إلى أن مصر لديها نهرا واحدا وإثيوبيا لديها 12 نهرا، لافتا إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر 570 مترا مكعبا في السنة وإثيوبيا 7500 متر مكعب، "كأي أن إثيوبيا عشرات أضعاف مصر".

وشدد على أن الندرة المائية تحدث في مصر عندما لا يكون هناك ما يكفي من المياه لتبية جميع المتطلفات، موضحا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها مصر في قطاع المياه وأبرزها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتجددة وقدم شبكة الترع والمصارف والمنشآت المائية وتوعيرة المياه والوعي والتمويل والتشريعات.

المصدر: الوفد