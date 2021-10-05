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وزير الري المصري يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ موجات إزالة كبرى على نهر النيل

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وزير الري المصري يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ موجات إزالة كبرى على نهر النيل
Globallookpress
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أعلنت وزارة الموارد المائية في مصر رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات فى جميع المحافظات بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وقالت الوزارة أن وزير الري محمد عبد العاطي استعرض تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون ستة أشهر.

وأوضح عبد العاطى أنه قام بالتوجيه برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات فى جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

ووضعت وزارة الزراعة المصرية خطة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية في البلاد، بعد يومين من تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من تدخل الجيش المصري إذا تطلب الأمر.

المصدر: اليوم السابع

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