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السيرة الذاتية لنائب أبو بكر البغدادي الذي اعتقلته المخابرات العراقية

أخبار العالم العربي

السيرة الذاتية لنائب أبو بكر البغدادي الذي اعتقلته المخابرات العراقية
RT
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حصلت RT على السيرة الذاتية لنائب أبو بكر البغدادي الذي اعتقلته المخابرات العراقية مؤخرا، وفيما يلي تفاصيلها.

1. الاسم: سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري.
2. التولد: 1974.
3. الكنية: ابو اسيا - حجي حامد – ابو عبدالقادر الزبيدي.
4. الأولاد: عمر – سمية – آسيا – أبو بكر.
9. الزوجة: شكرة مطلك صالح بالإضافة إلى ثلاث إيزيديات سبيات من الموصل.

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الملاحظات والمناصب التي شغلها:


أ-  عام 2004 بايع تنظيم التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين على يد أبو مصعب الزرقاوي.


ب - في 15/2/2005 اعتقل من قبل القوات الأمريكية وبقي في معتقل بوكا لغاية عام 2010حيث أطلق سراحه.


ج - بعد اطلاق سراحه تولى مباشرة منصب المسؤول الأمني عن قاطع الهيجل والزاب ومخمور في صلاح الدين.


د- بعد أحداث 10/6/2014 أصبح مسؤول الأمنية لولاية دجلة ثم أصبح بعد فترة نائب والي دجلة.

هـ - انتقل إلى الشام ونصب من قبل أبو بكر البغدادي أميرا لديوان الركاز.

و- بأمر أبو بكر البغدادي أصبح نائبا له وتولى منصب أمير ديوان بيت المال الخاص بإمارة تنظيم داعش.

ز- بعد مقتل البغدادي استلم منصب المشرف العام ولاية الشام وإدارة الملفات المالية والاقتصادية لتنظيم داعش وعمل مع الخليفة (أبو إبراهيم القريشي).

المصدر: RT

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