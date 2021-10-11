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RT تنفرد بنشر صور نائب أبو بكر البغدادي الذي اعتقلته المخابرات العراقية

أخبار العالم العربي

RT تنفرد بنشر صور نائب أبو بكر البغدادي الذي اعتقلته المخابرات العراقية
RT
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حصلت RT على مجموعة صور لنائب أبو بكر البغدادي الذي اعتقلته القوات العراقية.

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مراسلنا: المخابرات العراقية تعتقل نائب أبو بكر البغدادي
مراسلنا: المخابرات العراقية تعتقل نائب أبو بكر البغدادي

RT تنفرد بنشر صور نائب أبو بكر البغدادي الذي اعتقلته المخابرات العراقية

RT تنفرد بنشر صور نائب أبو بكر البغدادي الذي اعتقلته المخابرات العراقية
RT تنفرد بنشر صور نائب أبو بكر البغدادي الذي اعتقلته المخابرات العراقية

المصدر: RT

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