مدبولي: مصر ترفض محاولات المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج وباب المندب

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن بلاده تؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الأمثل للأزمة اليمنية، وترفض محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

وأشار لدى لقائه نظيره اليمني معين عبدالملك، بمقر مجلس الوزراء المصري، إلى "رفض محاولات المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج ومضيق باب المندب".

وشدد مدبولي، على "ضرورة عدم المساس بهذا الشريان الملاحي الحيوي الذي يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين"، مؤكدا "حرص مصر على تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في عملية تأمين الملاحة عبر مضيق باب المندب".

وبحث الجانبان خلال الجلسة سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين من كلا الجانبين.

وتطرق الجانبان أيضا، إلى عدد من السيناريوهات المتعلقة بمواجهة تداعيات ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية في السوق العالمية.

المصدر: موقع مجلس الوزراء المصري