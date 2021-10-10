تونس.. الخارجية تدين دعوة شخصيات سياسية تونسية لأطراف أجنبية إلى التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد

دانت وزارة الخارجية التونسية يوم الأحد ما قالت إنها دعوة وجهتها جهات وشخصيات سياسية تونسية إلى أطراف أجنبية من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وجاء ذلك في بيان للوزارة لم تسم فيه هذه الأطراف الأجنبية ولا من يقف خلف تلك الدعوات، مكتفية بالقول إنها صادرة عن شخصيات وجهات سياسية.

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وقالت الخارجية إن "تونس تدين تصريحات وتصرفات أتتها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية بدعوة أطراف أجنبية (لم تسمها) للتدخل في الشأن الداخلي".

وأضافت أن هذه الدعوة تهدف إلى "التحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمس من سمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية".

وأعربت عن استغرابها لـ"صدور مثل هذه التصريحات عن شخصيات تحملت سابقا مهام سامية في الدولة، كان الأحرى بها التحلي بروح المسؤولية".

وذكرت أن تونس تحتاج في هذا الظرف الدقيق إلى المزيد من الالتفاف حول المصلحة الوطنية وإعلائها فوق الحسابات الشخصية الضيقة، بما يستجيب لتطلعات وآمال الشعب التونسي وللذود عن وحدة بلادنا وحرية خياراتها الداخلية.

وشدد على أن تونس التي تظل متمسكة بسيادتها وباستقلالية قرارها الوطني، وتحرص كل الحرص على صون علاقاتها مع كل شركائها الدوليين على أساس الندية والاحترام المتبادل، ولا تقبل أبدا التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال.

المصدر: RT