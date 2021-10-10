الجزائر تعين مندوبها في الأمم المتحدة سفيرا فوق العادة لدى تركيا

أعلنت الجزائر، الأحد، تعيين مندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة سفيان ميموني سفيرا مفوضا فوق العادة لدى تركيا خلفا للسفير مراد عجابي.

وبحسب بيان الخارجية الجزائرية: "وافقت الحكومة التركية على اعتماد سفيان ميموني، سفيرا مفوضا فوق العادة للجزائر لدى أنقرة".

وأضاف البيان، أن "السفير ميموني يأتي خلفا للسفير مراد عجابي، والذي ترأس البعثة الدبلوماسية الجزائرية في تركيا منذ عام 2019".

وميموني، هو ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة منذ عام 2019، كما ترأس البعثات الدبلوماسية لبلاده في عدة دول أسيوية بين الأعوام 2009 و2014.

وشغل ميموني أيضا، منصب المدير العام لإدارة آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية الجزائرية بين الأعوام 2005 و2009، كما تولى منصب المدير العام لإدارة إفريقيا بالوزارة بين الأعوام 2015 و2019.

المصدر: "النهار الجزائرية" + "الأناضول"