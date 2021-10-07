أنقرة ترد على تصريحات ماكرون عن الجزائر والنفوذ التركي فيها

نددت تركيا بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المثيرة للجدل عن الجزائر والتي أسفرت عن اندلاع أزمة دبلوماسية بين باريس وهذا البلد العربي.

وعلق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في مدينة لفيف، على تصريحات ماكرون بالقول: "رأينا ولا نزال نرى أن مثل هذه الأساليب الرخيصة غير مجدية في الانتخابات أيضا".

وحذر تشاووش أوغلو من أنه "من الخطأ للغاية إقحام تركيا في هذه المناقشات، فتاريخها خال من أي وصمة عار مثل الاستعمار"، وتابع: "إذا كان لديه (ماكرون) كلام يخصنا فنحن نفضل أن يقوله لنا مباشرة بدل الحديث من خلفنا".

وجاء كلام تشاووش أوغلو ردا على تصريحات ماكرون غير المسبوقة التي انتقد فيها حكومة الجزائر و"النفوذ التركي" فيها، قائلا: "أنا مندهش لقدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر والهيمنة التي مارستها، وترويجها لفكرة أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون".

وأدت هذه التصريحات إلى اندلاع أزمة دبلوماسية ودفعت الجزائر إلى استدعاء سفيرها من باريس وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.

المصدر: "الأناضول"