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بالأسماء.. مصر تمنح جنسيتها لـ 3 سوريين وليبي

أخبار العالم العربي

بالأسماء.. مصر تمنح جنسيتها لـ 3 سوريين وليبي
Reuters
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أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارا بالموافقة على منح الجنسية المصرية لـ3مواطنين سوريين، ومواطن ليبي.

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وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، فإن رئيس مجلس الوزراء وافق على منح الجنسية المصرية لكل من زياد مصطفى العيسي سوري الجنسية من مواليد حلب عام 1976، وعبد الرؤوف محمد القدسي، سوري الجنسية، من مواليد حلب عام 1979، ومحمد برهان أحمد شعبان كنجو، سوري الجنسية، من مواليد حلب عام 1965، وطارق فرج مسعود، ليبي الجنسية، من مواليد طرابلس عام 1973.

المصدر: المصري اليوم

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