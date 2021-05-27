مصر تمنح الجنسية لشقيقين سوريين بقرار رفيع المستوى (صورة)

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارا بالموافقة على منح الجنسية المصرية لمواطنين سوريين، دون ذكر أسباب واضحة.

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واكتفى قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بذكر أسماء المواطنين السوريين، حيث أكد أنه تم منح الجنسية المصرية لكل من فائق محمد خالد الكسم "سوري الجنسية" وفهد محمد خالد الكسم "سوري الجنسية".

وتنص المادة 4 من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب".

كما تمنح الجنسية المصرية "لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا الرشد عند تقديم الطلب".

وفي الحالة الثالثة "تمنح الجنسية لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها، إذا كان هذا الأجنبى ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد".

ورابعا تمنح الجنسية "لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية".

وفي الحالة الخامسة والأخيرة "تمنح الجنسية لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس، متى كان بالغا الرشد".

المصدر: اليوم السابع + RT