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العراق يغلق المطارات وحدود المحافظات

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العراق يغلق المطارات وحدود المحافظات
Reuters
العراق يغلق المطارات وحدود المحافظات
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية بدء سريان إغلاق المطارات العراقية والمنافذ البرية بين المحافظات في إطار الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات البرلمانية.

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وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق بدأت عملية إغلاق المطارات والمنافذ البرية في الساعة التاسعة من مساء السبت مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق السيطرات الرئيسية بين المحافظات في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأضاف البيان أنه سيتم منع حركة العجلات التي تحمل أكثر من 2 طن والدراجات النارية وحركة القطارات، ولا يوجد حظر للتجوال داخل المدن بشكل نهائي.

واختتم البيان أنه سيتم السماح لحاملي البطاقة الانتخابية المرور من محافظة إلى أخرى في حال كان ساكن في محافظة ومركز اقتراعه في محافظة أخرى.

وتشهد شوارع بغداد وجميع المدن العراقية انتشارا كثيفا للقوات العراقية معززة بالآليات العسكرية في إطار خطة أمنية لتأمين الانتخابات العراقية المبكرة التي ستنطلق الأحد.

المصدر: وكالات

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