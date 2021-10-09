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مصدر حكومي عراقي يكشف لـRT عن إجراءات "اللجنة الأمنية للانتخابات" في المراكز التي قد تشهد خروقات

أخبار العالم العربي

مصدر حكومي عراقي يكشف لـRT عن إجراءات
Reuters
مصدر حكومي عراقي يكشف لـRT عن إجراء اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في المراكز التي قد تشهد خروقات
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كشف مصدر حكومي عراقي يوم السبت، عن الإجراءات التي ستتبعها اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في المراكز التي قد تشهد خروقات.

وقال المصدر لـRT إن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ستبلغ مفوضية الانتخابات بأي خروقات وقد توصي بإلغاء أصوات المركز أو المرشح الذي يخرق السلوكيات الانتخابية".

وأضاف أن "اللجنة الأمنية العليا ستفرض إجراءات مشددة وهناك توجيهات صارمة بالتعامل مع أي خروقات قد تحدث".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في العراق يوم الأحد وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

المصدر: RT

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