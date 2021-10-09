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شاهد.. أول صورة لرفعت الأسد بعد وصوله إلى سوريا

أخبار العالم العربي

شاهد.. أول صورة لرفعت الأسد بعد وصوله إلى سوريا
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نشر دريد نجل رفعت الأسد صورة يظهر فيها والده الذي عاد إلى بلاده أول أمس إلى جانب حفيدته شمس.

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وكانت شمس ابنة دريد نشرت الصورة، وأعاد والدها مشاركتها وهي الصورة الأولى لرفعت الذي صدر بحقه في سبتمبر الماضي حكم بالسجن 4 سنوات في فرنسا، قبل أن يعود إلى بلاده، دون أن يتم الإعلان رسميا عن ذلك بعد.

المصدر: RT

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