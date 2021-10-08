وفاة عضو في "حزب الله" اللبناني متهم بالتورط في اختطاف طائرة أمريكية

توفي علي عطوي، العضو في "حزب الله" اللبناني الذي تتهمه الولايات المتحدة بالضلوع في اختطاف طائرة أمريكية عام 1985.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر عائلي، رفض الكشف عن هويته، قوله إن عطوي توفي جراء إصابته بمرض السرطان، من دون أن يفصح عن المكان الذي توارى فيه طيلة السنوات الماضية أو أي تفاصيل أخرى.

ونعى حزب الله عطوي، واصفا إياه بأحد "رجاله الأوفياء" و"فقيد الجهاد والمقاومة". وأعلن تقبل التعازي بوفاته السبت، على أن يشيع عند الثانية بعد الظهر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وسبق للولايات المتحدة أن عرضت مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن عطوي، الذي وجهت إليه اتهامات بـ"التآمر لارتكاب قرصنة جوية وخطف رهائن، والتدخل في عمل طاقم جوي أثناء الطيران ووضع عبوة ناسفة على متن طائرة".

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يذكر أن عطوي كان متهما بالضلوع في أطول عملية اختطاف في تاريخ الطيران، حيث اختطفت في 24 يونيو عام 1985 الرحلة رقم 847 لشركة "تي دبليو ايه" الأميركية.

ولدى إقلاعها من مطار أثينا متجهة الى روما، قام لبنانيان تبين لاحقا أنهما من "حزب الله"، هما محمد علي حمادة وحسن عز الدين باختطاف الطائرة وأجبراها على تغيير مسارها الى بيروت.

وكان على متن الطائرة طاقمها المؤلف من 8 أشخاص، بالإضافة الى 143 راكبا بينهم 85 أمريكيا والمغني اليوناني الشهير الراحل ديميس روسوس.

وطالب الخاطفان بـ"إدانة الممارسات الأمريكية في العالم العربي" والإفراج عن جميع "الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية".

AFP MOHAMMED ATTAR

وأعدم الخاطفان الجندي في قوات المارينز الأمريكية روبرت ستيثيم، الذي كان على متن الطائرة برصاصة في الرأس.

وبعد تنقل الطائرة بين بيروت والجزائر عدة مرات، اختتم تحرير الرهائن في 30 يونيو.

وكانت الشرطة اليونانية قد اعتقلت عطوي في مطار أثينا قبل أن يتمكن من الالتحاق بالرحلة 847، وأرسلته الى الجزائر.

المصدر: "فرانس برس"