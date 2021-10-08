الداخلية الليبية: بدء التحقيقات في ملابسات فرار عدد كبير من المهاجرين بالعاصمة طرابلس

أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات في ليبيا اللواء بشير الأمين فرار عدد كبير من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين من مقر إيواء خاص بهم بمنطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس.

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وقال اللواء بشير الأمين في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن عددا من الدوريات والمفارز التابعة للشرطة باشرت عملياتها الأمنية للبحث وإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين فروا اليوم من مركز الاحتجاز.

وأوضح أن عدد الفارين لا يتجاوز 2000 شخص وليس 5000 كما تتناقله بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد اللواء بشير الأمين مباشرة الوزارة في إجراءات التحقيقات الأولية حول ملابسات فرار المهاجرين من مقر الإيواء لتحديد المسؤوليات والأسباب التي أدت إلى إقدامهم على الفرار.

وأشارت وكالة الأنباء الليبية إلى وجود انتشار أمني مكثف للدوريات التابعة لأجهزة الشرطة في الشوارع الرئيسية والفرعية في منطقة غوظ الشعال والمناطق المحيطة بها لضبط المهاجرين الفارين وإعادتهم إلى مقر الإيواء المخصص لهم.

المصدر: "وال"