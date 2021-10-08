"الهجرة الدولية": مقتل 5 مهاجرين في إطلاق نار بمركز احتجاز في ليبيا

أكد مدير المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أن 5 مهاجرين على الأقل قتلوا بالرصاص في مركز احتجاز مكتظ في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن "قوات الأمن الليبية اعتقلت أكثر من 5 آلاف مهاجر ولاجئ وطالب لجوء في حملة على مدى الأسبوع المنصرم ووضعتهم في مراكز احتجاز بالبلاد".

من جهتها، أفادت وسائل إعلام ليبية ومصادر متطابقة لـRT ، بحدوث فرار جماعي لآلاف المهاجرين غير الشرعيين من مركز غوط الشعال في طرابلس وانتشارهم في كل الشوارع والأحياء المجاورة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن "أصوات أعيرة نارية سمعت بوضوح في منطقة غلط الشعال".

وفي المقابل، ذكرت قناة "218" الليبية، أن "إدارة مركز التجميع والعودة في طرابلس أطلقت سراح المهاجرين المحتجزين لعجزها عن توفير احتياجاتهم الأساسية من أكل وشرب، بعد ازدياد عدد المحتجزين عقب الحملة الأمنية بقرقارش".

المصدر: RT + "رويترز"