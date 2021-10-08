ليبيا.. فرار جماعي لآلاف المهاجرين غير الشرعيين من مركز غوط الشعال في طرابلس (فيديو)

أفادت وسائل إعلام ليبية ومصادر متطابقة لـRT بحدوث فرار جماعي لآلاف المهاجرين غير الشرعيين من مركز غوط الشعال في طرابلس وانتشارهم في كل الشوارع والأحياء المجاورة.

وأضافت المصادر نفسها أن أصوات أعيرة نارية سمعت بوضوح في منطقة غلط الشعال.

وفي المقابل قالت قناة "218" الليبية إن إدارة مركز التجميع والعودة في طرابلس أطلقت سراح المهاجرين المحتجزين لعجزها عن توفير احتياجاتهم الأساسية من أكل وشرب، بعد ازدياد عدد المحتجزين عقب الحملة الأمنية بقرقارش.

إلى ذلك، أفاد موقع "المرصد" بأن قوات الأمن اعتقلت مجددا مجموعة من الفارين من مركز غوط الشعال للمهاجرين في جزيرة الغيران غرب طرابلس.

يذكر أن وزارة الداخلية الليبية شنت حملات أمنية مكثفة طيلة الأسبوع الماضي لتعقب المهاجرين غير النظامين وألقت القبض على المئات بالعاصمة طرابلس.

#طرابلس

هروب جماعي للهجرة غير الشرعية الذي تم القبض عليهم في منطقة قرقارش pic.twitter.com/qInnsmFyoD — ليبيا وطني (@JDTkLYZayYGdbew) October 8, 2021

هروب عدد 5000 مهاجر غير شرعي من سجن الهجره.

5,000 illegal immigrants escaped from Ghout AlShaal immigration prison.

هل يحسب هدا فشل لحكومة #الدبيبة او امتثال الى اوامر امريكا و اوروبا او ان هناك صفقات تعقد في الخفاء.#ليبيا#طرابلسpic.twitter.com/dCyGHTvHnf — ahmed alsayde (@Ahmed_Alsayde) October 8, 2021

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية